На Херсонщині чортове колесо вбило 26-річного хлопця

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 12:30

Трагедія на Херсонщині. Тут молодого монтажника вбило оглядове колесо.

Новость передает «Пресса Украины».

У минулі вихідні в Скадовському районі Херсонської області сталась надзвичайна ситуація. Тут під час монтажу колеса огляду загинув 26-річний хлопець. За даними місцевих ЗМІ, під час робіт атракціон нахилився. В результаті одна з опор буквально розчавила робочого.

Медики, які прибули на місце трагедії, зазначили, що потерпілий був живий, однак уже в лікарняному ліжку його не стало.

Начальник управління МНС в Херсонській області Сергій Чорний прокоментував подію. За його словам, ненадійне прикріплення опори, ймовірно, стало причиною трагедії. Однак остаточні висновки будуть озвучені після того, як всі обставини трагедії встановлять поліцейські та експерти.