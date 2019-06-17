На Херсонщині чортове колесо вбило 26-річного хлопця

Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник 11:52
Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан 11:14
Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії 10:03
Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA 08:14
З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками 10:45
Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО) 10:12
Російському актору з серіалу «Свати» дозволили в’їзд в Україну 08:57
Лідер Coldplay та зірка «50 відтінків сірого» розсталися 08:15
Через Медведчука з каналу ZIK почали тікати топ-менеджери й журналісти 07:41
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Трагедія на Херсонщині. Тут молодого монтажника вбило оглядове колесо.
Новость передает «Пресса Украины».
У минулі вихідні в Скадовському районі Херсонської області сталась надзвичайна ситуація. Тут під час монтажу колеса огляду загинув 26-річний хлопець. За даними місцевих ЗМІ, під час робіт атракціон нахилився. В результаті одна з опор буквально розчавила робочого.
Медики, які прибули на місце трагедії, зазначили, що потерпілий був живий, однак уже в лікарняному ліжку його не стало.
Начальник управління МНС в Херсонській області Сергій Чорний прокоментував подію. За його словам, ненадійне прикріплення опори, ймовірно, стало причиною трагедії. Однак остаточні висновки будуть озвучені після того, як всі обставини трагедії встановлять поліцейські та експерти.
11:52: Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник
11:14: Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан
10:03: Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.