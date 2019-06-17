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Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 11:52
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Заява Гройсмана о необхідність Порошенку піти у минуле звучить по-вакарчуцьки - письменник

Макс Бужанський відреагував на заяву прем’єр-міністра України про те, що Порошенку пора на пенсію. Письменник розповів, коли ці слова мали б сенс.

Новину передає «Преса України».

Кандидат в депутати Макс Бужанський прокоментував слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про те, що партії Петра Порошенка і Юлії Тимошенко старі й повинні відійти в минуле.

«У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили», - наголошував він.

За словами письменника Макса Бужанського, про те, що Порошенку пора йти на пенсію Гройсман повинен був говорити на З’їзді, де Порошенка висували кандидатом у президенти.

«Після виборів це вже якось звучить з запізненням, по-вакарчуцьки», - підкреслив письменник.

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