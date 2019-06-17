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Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 11:14
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Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан

Андрій Богдан підтвердив наміри Володимира Зеленського переїхати у новий офіс. Стало відомо, яким він буде.

Новину передає «Преса України».

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан зробив нову заяву щодо офісу, в якому працюватиме президент Володимир Зеленський.  За його словами, лідер України переїде з Банкової  в офіс європейського типу. Це буде опенспейс зі скляними стінами, прозорим офісом, відкритим для будь-якого українця.

«Ми плануємо зробити з Адміністрації президента організацію, де будуть знаходиться вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення», - зазначив він.

Андрій Богдан також розповів, що буде зі старим приміщенням. За його словами, наразі є декілька варіантів. Один з них продаж будівлі.

«Але ми розглядаємо і варіант створити в будинку на Банковій музей української державності. Адже такого музею в Україні немає», - підсумував він.

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