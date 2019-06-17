Зеленський працюватиме в сучасному прозорому офісі – Богдан

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Андрій Богдан підтвердив наміри Володимира Зеленського переїхати у новий офіс. Стало відомо, яким він буде.
Новину передає «Преса України».
Голова Адміністрації президента Андрій Богдан зробив нову заяву щодо офісу, в якому працюватиме президент Володимир Зеленський. За його словами, лідер України переїде з Банкової в офіс європейського типу. Це буде опенспейс зі скляними стінами, прозорим офісом, відкритим для будь-якого українця.
«Ми плануємо зробити з Адміністрації президента організацію, де будуть знаходиться вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення», - зазначив він.
Андрій Богдан також розповів, що буде зі старим приміщенням. За його словами, наразі є декілька варіантів. Один з них продаж будівлі.
«Але ми розглядаємо і варіант створити в будинку на Банковій музей української державності. Адже такого музею в Україні немає», - підсумував він.
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