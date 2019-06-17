У Криму планують створити зоопатруль

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 10:41

Кримська зоозахисниця виступила з ініціативою створити на півострові зоопатруль, який реагуватиме на жорстоке поводження з тваринами.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що у Криму планують створити спеціальну службу, яка відстежуватиме факти жорстокого поводження з тваринами, а також реагуватиме відповідним чином на них.

З такою ініціативою виступила керівник кримської громадської організації любителів тварин «Вірний друг».

«Як я це собі бачу: надходить дзвінок зі скаргою на жорстоке поводження з тваринами, по цьому дзвінку повинна виїжджати служба, ці люди уповноважені зателефонувати в квартиру, викликати господарів на розмову, щоб вони надали огляд приміщення. Є 245 стаття, коли тварину треба вбити, щоб відреагувала поліція. Але жорстоке поводження - це і відмова у ветеринарному обслуговуванні, і не проведення щеплень, і коли тварина знаходиться на самовигулі, коли у неї немає води. Цим всім поліція не може займатися, цим повинна займатися спеціальна служба», - розповіла зоозахисниця.

Вона також запропонувала назвати службу «зоопатруль» або «зоополіція». За її словами, у такому патрулі повинні працювати екологи та правоохоронці.