У Криму планують створити зоопатруль

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Кримська зоозахисниця виступила з ініціативою створити на півострові зоопатруль, який реагуватиме на жорстоке поводження з тваринами.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 17 червня, стало відомо, що у Криму планують створити спеціальну службу, яка відстежуватиме факти жорстокого поводження з тваринами, а також реагуватиме відповідним чином на них.
З такою ініціативою виступила керівник кримської громадської організації любителів тварин «Вірний друг».
«Як я це собі бачу: надходить дзвінок зі скаргою на жорстоке поводження з тваринами, по цьому дзвінку повинна виїжджати служба, ці люди уповноважені зателефонувати в квартиру, викликати господарів на розмову, щоб вони надали огляд приміщення. Є 245 стаття, коли тварину треба вбити, щоб відреагувала поліція. Але жорстоке поводження - це і відмова у ветеринарному обслуговуванні, і не проведення щеплень, і коли тварина знаходиться на самовигулі, коли у неї немає води. Цим всім поліція не може займатися, цим повинна займатися спеціальна служба», - розповіла зоозахисниця.
Вона також запропонувала назвати службу «зоопатруль» або «зоополіція». За її словами, у такому патрулі повинні працювати екологи та правоохоронці.
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