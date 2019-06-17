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Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 10:03
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Понад сто переселенців з Криму зажадали отримати громадянство Росії

Стало відомо, що до МВС РФ звертались українці, які раніше жили в Криму та які наразі бажають отримати паспорт громадянина РФ.

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Російські пропагандистські канали зазначили, що 125 українців, які проживали в анексованому Криму, вирішили отримати паспорт громадянина Росії. Мова йде про українців, які покинули півострів ще до 2014 року.

«Із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації мають право звернутися громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, що народилися і постійно проживали на територіях Республіки Крим та міста Севастополя, які виїхали за межі зазначених територій до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, в тому числі усиновлені (удочеріння), подружжя і батьки», - розповіли у МВС РФ.

У відомстві наголосили, що заяви про прийняття до громадянства РФ наразі знаходяться на розгляді. Рішення буде прийнято впродовж 90 днів.

«До теперішнього часу рішення за результатами розгляду таких заяв територіальними органами МВС Росії не приймалися, паспорти громадянина Російської Федерації не видавалися», - підкреслили у російському МВС.

 

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