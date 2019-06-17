Перша леді України відвідала дитячий центр «Артек»

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Олена Зеленська відвідала дитячий центр «Артек». Разом з нею прибув зірковий український спортсмен.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 16 червня, дружина президента України Володимира Зеленського, Олена Зеленська, прибула у міжнародний дитячий центр «Артек», що поблизу Києва. Перша леді України повідомила про це на своїй офіційній сторінці у соцмережі.
«Багато років тому, в 1994, я провела в «Артеку» незабутні моменти своєї юності. І от сьогодні «Артеку» виповнюється 94 роки, і я знову тут. Була надзвичайно рада провести цей день в Пущі-Водиці під Києвом разом з легендарним українським спортсменом, президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою», - зазначила вона.
В ході свого візиту Олена Зеленська оглянула територію оздоровчого центру та поспілкувалася з його вихованцями. Виступаючи перед пубілкою вона зазначила, що в Україні таких таборів має бути більше.
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