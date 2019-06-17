У «ДНР» назвали ім'я вбивці сепаратиста Захарченка

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 08:50

Російські пропагандистські канали повідомили, що вбивцею Олександра Захарченка є представник СБУ.

Новину передає «Преса України».

За даними російських пропагандистських каналів, до вбивства екслідера «ДНР» Олександа Захарченка начебто причетний помічник начальника 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ Сергій Моторина. Він, за даними «Россия 1», раніше служив в Слов'янську.

«Саме на ньому кров героїв ДНР Арсена Павлова (Мотороли) і Олександра Захарченко», - відзначили пропагандисти.

Також зазначається, до «вчинення злочинів на Донбасі» причетні Владислав Долгозвяга, Андрій Мушта, Андрій Байдала (псевдонім Швед), Андрій Отенко і Даміра Баштаннікова.

Нагадаємо, Олександра Захарченка ліквідували у минулому році в кафе «Сепар», що у Донецьку. Ватажок «ДНР» загинув в результаті вибуху. Його похоронили поряд з такими терористами, як Моторола та Гіві.