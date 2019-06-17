Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 08:14

Співачка Ані Лорак завела молодшого на чотирнадцять років бойфренда. Ним виявився саунд-продюсер російського лейблу.

Новину передає «Преса України».

Українська співачка Ані Лорак, яка міцно пустила коріння у Росії, вступила у нові відносини. Після розлучення з громадянином Туреччини Муратом Налчаджиоглу вона була помічена з саунд-продюсером російського лейблу Black Star Єгором Глібом.

Фото з останнім вона оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі. До слова, Єгор Гліб є колишнім чоловіком іншої української зірки TAYANNA. У експари є син. Варто зазначити, в одному інтерв’ю TAYANNA, справжнє ім’я якої Тетяна Решетняк, заявила, що причиною розставання з чоловіком стала різниця у віці. Крім того, він зраджував коханій та навіть піднімав на неї руку.

До слова, Єгору Глібу зараз 26 років, а його новій обраниці – 40 років.