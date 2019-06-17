У Туреччині потопили пасажирський літак (ВІДЕО)

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На північному заході Туреччини пішов на дно пасажирський літак Airbus A330. Він став найбільшим затонулим літаком у світі.
Новину передає «Преса України».
Поблизу порту Ібріче, що на північному заході Туреччини, затопили літак Airbus A330. Подія відбулась 14 червня. Відомо, що це є урядова акція з метою популяризувати підводний туризм.
Частини літака були доставлені з Анталії на шістьох вантажівках. Повітряне судно опустили на дно Егейського моря на відстані півтора кілометра від узбережжя. Партнером акції став проєкт Трансатланський газопровід (TANAP).
Варто зазначити, що літак знаходиться на відстані близько 30 метрів від поверхні моря. Повітряне судно, яке віджило своє, стане штучним рифом у затоці Сарос. До слова, це найбільший затонулий літак у світі.
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