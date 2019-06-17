Мінімалка українців зросте до $300 - Гройсман

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 07:03

Гройсман запевнив, що через декілька років мінімалка українців збільшиться. Він навіть назвав суму, до 300 доларів.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман знову заговорив про зарплати українців. Виступаючи в ефірі одного з українських телеканалів він зазначив, що у найближчі два роки на тлі зростання економіки мінімальна зарплата українців збільшиться вдвічі. А саме до $300.

«План на найближчі два роки, і я знаю, як це можна зробити, щоб ми досягли мінімальної зарплати в країні в $300. Я говорю про те, що мені реально вдалося зробити і про те, що я знаю, як можна зробити», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман побажав українцям зарплату в $500. Також голова уряду за часів перебування у кріслі прем’єра, щонайменше двічі піднімав зарплату для і без того забезпечених депутатів. Так, народні обранці отримуюють по 50, 70 тисяч гривень на місяць.