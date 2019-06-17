Мінімалка українців зросте до $300 - Гройсман

Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA 08:14
З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками 10:45
Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО) 10:12
Російському актору з серіалу «Свати» дозволили в’їзд в Україну 08:57
Лідер Coldplay та зірка «50 відтінків сірого» розсталися 08:15
Через Медведчука з каналу ZIK почали тікати топ-менеджери й журналісти 07:41
Указ Порошенка про створення НКРЕКП визнано неконституційним 13:34
У Росію завезли першу групу українців для отримання російського паспорта 12:32
Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна 10:48
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Гройсман запевнив, що через декілька років мінімалка українців збільшиться. Він навіть назвав суму, до 300 доларів.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман знову заговорив про зарплати українців. Виступаючи в ефірі одного з українських телеканалів він зазначив, що у найближчі два роки на тлі зростання економіки мінімальна зарплата українців збільшиться вдвічі. А саме до $300.
«План на найближчі два роки, і я знаю, як це можна зробити, щоб ми досягли мінімальної зарплати в країні в $300. Я говорю про те, що мені реально вдалося зробити і про те, що я знаю, як можна зробити», - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман побажав українцям зарплату в $500. Також голова уряду за часів перебування у кріслі прем’єра, щонайменше двічі піднімав зарплату для і без того забезпечених депутатів. Так, народні обранці отримуюють по 50, 70 тисяч гривень на місяць.
08:14: Ані Лорак розпочала відносини з ексчоловіком співачки TAYANNA
10:45: З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками
10:12: Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО)
08:57: Російському актору з серіалу «Свати» дозволили в’їзд в Україну
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.