Одіозна Баласинович знизила рейтинг ПЄС (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 17 червня 2019, 06:34

Неадекватна поведінка члена партії Петра Порошенка Наталі Баласинович відбилась на рейтингу політсили. Крім того, одіозна голова Васильківської районної ради дала перший коментар з приводу своєї п’яної лайки.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Олександр Дубінський повідомив, що за даними представників партії Європейська солідарність (ПЄС), голова Васильківської районної ради та виконувачка обов’язків голови партії Петра Порошенка у Київській області Наталя Баласинович понизила рейтинг політсили на два відсотки.

Про це Дубінський написав на своїй сторінці у соцмережі.

«За внутрішніми даними зі штабу БПП (закреслено) партії ПЄС - після появи відео з п'яною Баласинович, яка займає 30 місце в списку партії Порошенко - рейтинг БПП (закреслено) партії ПЄС впав на 2%. Особливо симптоматично, що відбілюванням Баласинович зайнялися канали Віктора Медведчука», - зазначив журналіст.

До слова, коментуючи свою неадекватну поведінку в ефірі каналу 112 Україна, Наталя Баласинович зазначила, що це «її біль, домашнє насильство, історія, яку цинічно використали два чоловіки». Перший - її чоловік, другий – журналіст Олександр Дубінський. Останній відреагував на її слова.

«Відповідально повідомляю, що я не є батьком або опікуном громадянки Баласинович. І тому не брав участь в її вихованні, і не несу відповідальності за її бикування. Можу підтвердити тільки той факт, що дійсно балотуюся по 94 виборчому округу (Васильківський і Обухівський райони). І після моєї перемоги такої бикоти при владі не буде - спочатку у мене в окрузі, а потім і по всій країні», - заявив журналіст.