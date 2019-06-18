В Администрацию Зеленского будут пускать в шортах

Аня Мартинюк 18 червня 2019, 09:52

Не так давно экс-комик, лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский одержал победу на президентских выборах. Была проведена яркая инаугурация, также были расставлены первые «зеленые» человечки «Зе! Команды» на важные должности.

Пока порохоботы громко воют и «дякують» бывшему президенту страны Петру Порошенко за что-то, сторонники Владимира Зеленского наблюдают за первыми шагами новоиспеченного лидера. Нечего скрывать, во власть потихоньку вливается новая кровь, за которой, как отмечают эксперты, стоят «старые добрые» олигархи, оторвать от власти которых просто невозможно.

Тем не менее, некие изменения, важные и не очень, происходят. Сегодня, 15 июня, в Администрации Владимира Зеленского дали добро на изменение правил посещения Администрации президента. Теперь посетителям и депутатам можно заходить в здание в шортах. Ранее в таком виде могли и не пустить из-за дресс-кода.

Инициатором такого нововведения стал бизнесмен Давид Арахамия. Он же баллотируется в ВРУ от партии Зеленского «Слуга народа». По его словам, как-то раз его не пустили в Администрацию президента из-за дресс-кода. Но он все же добился своего и его пустили в здание.

Чтобы все было честно и прозрачно изменения в десс-коде внесут в соответствующие документы. Ирина Победоносцева, которая отвечает за департамент информационной политики, добавила, что произойдет это в ближайшее время. Такие новости Украины на Факты ICTV.

К слову, также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил что его офис не будет на Банковой. В какое новое место он переедет пока неизвестно. Но мы обязательно узнаем об этом первыми.

Как известно, Владимир Зеленский присматривает местечко в центре украинской столицы или на окраине. Он также заверил, что не будет летать президентскими самолетами и ради его кортежа не будут перекрывать дороги.