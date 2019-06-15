З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 10:45

Представники ООС навели деталі ворожого обстрілу Мар'їнки, де поранення отримала ціла родина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, у прес-службі ООС навели деталі обстрілу Мар'їнки Донецької області російською артилерією. Так, вчора, 14 червня, найманці, дислокуючись в Олександрівці, відкрили вогонь зі ствольної артилерії калібру 122 мм, зокрема 2 осколково-фугасних снарядів.

«В наслідок влучання двох снарядів суттєво пошкоджено житловий будинок, за оцінкою спеціалістів відновленню будова не підлягає. Окрім того, на час жахливого обстрілу, в будинку знаходилася родина. Це дідусь, чоловік та дружина, донька та племінниця, а також двоє онуків – дворічний хлопчик та восьмирічна дівчинка», - йдеться у повідомленні.

На жаль, сім’я отримала пораненя різних ступенів важкості.

«Зазначені факти свідчать про свідоме порушення збройними формуваннями РФ всіх можливих принципів гуманітарного права. Зазіхаючи на життя українців, вони демонструють свою бездушність, байдужість, зневагу та ненависть до мирних жителів Донеччини та Луганщини», - підсумували у прес-службі.