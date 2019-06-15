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Зірка малих екранів Кім Кардашян вкотре довела, що з псоріазом можна жити. Знаменитість показала, що робить аби її шкіра була привабливою.
Новину передає «Преса України».
Великі прихильники зірки реаліті-шоу Кім Кардашян знають, що знаменитість страждає від псоріазу. Нещодавно 38-річна телезірка показала своїм шанувальникам, що робить аби побороти наслідки проблеми.
Так, Кардашян заявила, що навчилася жити з проблемою. Зокрема, вона маскує неприємні плями на шкірі за допомогою спецзасобів, які в результаті вирішила продавати.
Кім Кардашян показала свої ноги до застосування маскуючих засобів та після їх застосування. На знімках видно, що у зірки дійсно замасковані непривабливі шрами та плями.
«Якщо я хочу приховати свої недоліки, я роблю макіяж для тіла», - додала вона.
Кардашян наголосила, що таким трюком користується більше десяти років.
«Я також успішно маскую вени на ногах», - додала зірка.
10:45: З’явились нові деталі обстрілу Мар'їнки російськими бойовиками
10:12: Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО)
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