Кім Кардашян показала, як боротись з псоріазом (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 10:12

Зірка малих екранів Кім Кардашян вкотре довела, що з псоріазом можна жити. Знаменитість показала, що робить аби її шкіра була привабливою.

Новину передає «Преса України».

Великі прихильники зірки реаліті-шоу Кім Кардашян знають, що знаменитість страждає від псоріазу. Нещодавно 38-річна телезірка показала своїм шанувальникам, що робить аби побороти наслідки проблеми.

Так, Кардашян заявила, що навчилася жити з проблемою. Зокрема, вона маскує неприємні плями на шкірі за допомогою спецзасобів, які в результаті вирішила продавати.

Кім Кардашян показала свої ноги до застосування маскуючих засобів та після їх застосування. На знімках видно, що у зірки дійсно замасковані непривабливі шрами та плями.

«Якщо я хочу приховати свої недоліки, я роблю макіяж для тіла», - додала вона.

Кардашян наголосила, що таким трюком користується більше десяти років.

«Я також успішно маскую вени на ногах», - додала зірка.