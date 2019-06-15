Судову реформу перевірять експерти Зеленського

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 09:35

Володимир Зеленський взявся за судову реформу. Він ініціював перевірку результатів такої реформи.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву. За його словами, він дав добро на створення експертної групу для оцінки результатів проведеної попередником Порошенко і Ко «судової реформи».

Про це розповів заступника глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка.

«Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення створити експертну групу для оцінки результатів проведеної «судової реформи» і підготовки законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади», - навів слова президента Рябошапка.

За його словами, у Зеленського сильно стурбовані у зв’язку з «реформою» судової системи. Так, багато судових рішень, як зазначають юристи, не ґрунтуються на вимогах Конституції України і закону.

«Вважаємо, що наявність ряду подібних судових рішень є очевидним свідченням провалу судової реформи, яка проходила під контролем Адміністрації колишнього Президента України», - наголосив Руслан Рябошапка.