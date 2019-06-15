Російському актору з серіалу «Свати» дозволили в’їзд в Україну

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 08:57

Федор Добронравов тепер зможе знову приїхати в Україну для відпочинку чи зйомок у серіалах. Актор «Сватів» тепер має відповідний дозвіл.

Новину передає «Преса України».

Юлія Даценко, керівник прес-служби Міністерства культури України, заявила, що зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, викреслили росіянина Федора Добронравова. Відповідне рішення прийняв Окружний адміністративний суд Києва.

«Конкретно щодо російського актора Федора Добронравова Міністерство культури отримало рішення суду, яке вступило в силу, і з огляду на це рішення, керуючись виключно законом, скасував свій попередній наказ про включення його прізвища в список осіб, що створюють загрозу національній безпеці України», - розповіла Даценко.

Вона особливо наголосила, що рішення про включення та виключення осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, відбувається лише на підставі рішень, визначених законом.

«Міністерство культури не приймає таких рішень. Воно отримує лист від компетентних органів, наприклад Служби безпеки України, і вносить в список або видаляє з нього прізвища людей зі сфери культури», - пояснила вона.

Нагадаємо, Федор Добронравов знімався у серіалі «Свати», який випускала студія «Квартал-95», співзасновником якої є Володимр Зеленський. Останній наразі займає посаду президента України. Як відомо, Зеленський критикував рішення СБУ про внесення Добронравова та інших аросійських акторів серіалу до «нев’їзного списку».