Лідер Coldplay та зірка «50 відтінків сірого» розсталися

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 08:15

Кріс Мартін і Дакота Джонсон завершили свій тривалий роман. З’явилися перші делі розриву зіркової пари.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 червня, стало відомо, що лідер рок-гурту Coldplay Кріс Мартін та його друга половина, зірка фільму «50 відтінків сірого» Дакота Джонсон завершили стосунки, які тривали два роки.

За даними американських ЗМІ, рок-музикант розповів, що тепер не має пари, своїм друзям. Пара розсталась минулого місяця.

«Були розмови про заручини, але тепер він каже, що вони пішли своїм власним шляхом, що стало справжнім сюрпризом для всіх», - розповіло джерело на умовах анонімності.

Варто зазначити, що 42-річний Кріс та 29-річна Дакота завжди здавались дуже спокійними та щасливими разом. Тому новина про їх розставання стала дійсно шокуючою для шанувальників.