Через Медведчука з каналу ZIK почали тікати топ-менеджери й журналісти

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 07:41

Після того, як телеканал ZIK перейшов соратнику Віктора Медвечука, з нього почали звільнятись журналісти та топменеджери.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 червня, стало відомо, що після того, як телеканал ZIK купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак з Опблоку, працівники каналу почали масово звільнятися. Першим написав заяву на звільнення гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.

«Причини, я думаю, зрозумілі», - коротко прокоментував він.

Слідом за Туркевичем звільнилась керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин Роман Недзельський та головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.

«Мій ЗІК закінчився. Звільняюсь», - зазначила Вергелес.

Тим часом Ольга Мовчан заявила, що всі 9 років ZIK не належав Медведчуку, однак наразі канал перейшов до соратника кума Путіна.

«Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика «Деталі» і йду шукати роботу», - додав в свою чергу Недзельський.

Ведчий Вахтанг Кіпіані заявив, що після такого ходу подій він закриває свою програму «Історична правда-ZIK».

«Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього», - заявив він.

До слова, соратник Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу ZIK вчора, 14 червня.