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В Києві проведуть черговий великий ЛГБТ-прайд

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 06:58
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В Києві проведуть черговий великий ЛГБТ-прайд

Українців з ЛГБТ-спільноти знову виведуть на Марш рівності. Крім того, до делікатного питання привертатимуть увагу за допомогою кіно та виставок.

Новину передає «Преса України».

У неділю, 16 червня, в Україні пройде черговий ЛГБТ-прайд. Традиційно демонстраційна хода людей нетрадиційної орієнтації та тих, як ще не визначились із сексуальними вподобаннями, пройде в українській столиці.

За попередніми даними, на дійство збереться до десяти тисяч учасників. Варто зазначити, що серія «культурно-просвітницьких заходів» завершиться Маршем рівності, який запланували на 23 червня.

Відповідну інформацію надала Софія Лапіна, глава PR-департаменту громадської організації «КиївПрайд». За її словами, під час дійства будуть підняті питання традиційних цінностей. Також зацікавленим покажуть тематичне кіно, виставки та проведуть дискусії.

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