НБУ зібрався продати майже 1000 діамантів

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 06:27

Національний банк України вперше виставив на аукціон діаманти. Стало відомо, скільки за них збираються виручити.

Новину передає «Преса України».

НБУ вирішив продати 932 огранених діаманта. Відповідна інформація з’явилась в системі державних електронних аукціонів ProZorro. Так, у вистемі можна знайти два лоти - 637 діамантів загальною вагою 23,71 карат і 295 каменів загальною вагою 9,72 карата.

За перший лот Нацбанк планує виручити 314,6 тисяч гривень, а другого - 113 тисяч гривень. Відомо, що пропозиції прийматимуться до 3 липня. На наступний день пройдуть торги. До слова, ці лоти виставлені на аукціон вперше.

Як повідомлялось раніше, Нацбанк дав добро іноземним компаніям брати кредит для покупки ОВДП в гривні.