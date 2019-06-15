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НБУ зібрався продати майже 1000 діамантів

Аня Мартинюк 15 червня 2019, 06:27
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НБУ зібрався продати майже 1000 діамантів

Національний банк України вперше виставив на аукціон діаманти. Стало відомо, скільки за них збираються виручити.

Новину передає «Преса України».

НБУ вирішив продати 932 огранених діаманта. Відповідна інформація з’явилась в системі державних електронних аукціонів ProZorro. Так, у вистемі можна знайти два лоти - 637 діамантів загальною вагою 23,71 карат і 295 каменів загальною вагою 9,72 карата.

За перший лот Нацбанк планує виручити 314,6 тисяч гривень, а другого - 113 тисяч гривень. Відомо, що пропозиції прийматимуться до 3 липня. На наступний день пройдуть торги. До слова, ці лоти виставлені на аукціон вперше.

Як повідомлялось раніше, Нацбанк дав добро іноземним компаніям брати кредит для покупки ОВДП в гривні.

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