НБУ зібрався продати майже 1000 діамантів

Через Медведчука з каналу ZIK почали тікати топ-менеджери й журналісти 07:41
Указ Порошенка про створення НКРЕКП визнано неконституційним 13:34
У Росію завезли першу групу українців для отримання російського паспорта 12:32
Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна 10:48
6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО) 14:00
Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям 13:37
Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського 13:02
У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий» 12:31
Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт 10:23
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Національний банк України вперше виставив на аукціон діаманти. Стало відомо, скільки за них збираються виручити.
Новину передає «Преса України».
НБУ вирішив продати 932 огранених діаманта. Відповідна інформація з’явилась в системі державних електронних аукціонів ProZorro. Так, у вистемі можна знайти два лоти - 637 діамантів загальною вагою 23,71 карат і 295 каменів загальною вагою 9,72 карата.
За перший лот Нацбанк планує виручити 314,6 тисяч гривень, а другого - 113 тисяч гривень. Відомо, що пропозиції прийматимуться до 3 липня. На наступний день пройдуть торги. До слова, ці лоти виставлені на аукціон вперше.
Як повідомлялось раніше, Нацбанк дав добро іноземним компаніям брати кредит для покупки ОВДП в гривні.
07:41: Через Медведчука з каналу ZIK почали тікати топ-менеджери й журналісти
13:34: Указ Порошенка про створення НКРЕКП визнано неконституційним
12:32: У Росію завезли першу групу українців для отримання російського паспорта
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.