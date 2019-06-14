В Україні 35-градусну спеку розбавлять локальні дощі

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Наталія Діденко попередила про спекотні вихідні в Україні. Однак, не обійтись без локальних дощів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якими будуть вихідні в Україні. За її прогнозом, 15 та 16 червня в Україні буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть +30 +35 градусів.
«У Карпатах + 25 + 29 градусів, а ввечері просто рай, +15 +19 градусів», - додала вона.
На Півночі та у Вінницькій області в суботу пройдуть локальні дощі з грозами. А саме 15 червня. У неділю, 16 червня, опади у вигляді дощу плюс грози пройдуть на Заході.
«На решті території - сухо, сонячно. У Києві + 30 + 33 градусів», - підсумувала вона.
13:34: Указ Порошенка про створення НКРЕКП визнано неконституційним
12:32: У Росію завезли першу групу українців для отримання російського паспорта
10:48: Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна
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