В Україні 35-градусну спеку розбавлять локальні дощі

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 14:05

Наталія Діденко попередила про спекотні вихідні в Україні. Однак, не обійтись без локальних дощів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якими будуть вихідні в Україні. За її прогнозом, 15 та 16 червня в Україні буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть +30 +35 градусів.

«У Карпатах + 25 + 29 градусів, а ввечері просто рай, +15 +19 градусів», - додала вона.

На Півночі та у Вінницькій області в суботу пройдуть локальні дощі з грозами. А саме 15 червня. У неділю, 16 червня, опади у вигляді дощу плюс грози пройдуть на Заході.

«На решті території - сухо, сонячно. У Києві + 30 + 33 градусів», - підсумувала вона.