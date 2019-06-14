Указ Порошенка про створення НКРЕКП визнано неконституційним

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 13:34

Конституційний Суд постановив, що Петро Порошенко будучи президентом не мав права звільняти та призначати членів НКРЕКП.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, Конституційний Суд визнав ряд положень із Закону «Про Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» неконституційними.

Як відомо, позов проти НКРЕКП подали 46 депутатів України. Як зазначається, комісія, статус і спосіб формування комісії не відповідають Конституції України. У суді особливо наголосили, що рішення експрезидента Петра Порошенка «вийшло за межі його конституційних повноваженя». Нагадаємо, президент країни не в праві звільняти та призначати членів НКРЕКП.

«За своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП, по суті, є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів», - йдеться у висновку суду.