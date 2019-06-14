Українські вчителі матимуть більші зарплати

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Лілія Гриневич заявила, що українські вчителі, які отримують найменшу зарплату, матимуть більший оклад.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що Міністерстві освіти і науки націлились порадувати українських вчителів більшими зарплатами. За попередніми даними, підняття зарплати буде нерівномірним. На підвищення в першу чергу можуть очікувати ті, хто отримає найменшу зарплату.
Таку заяву зробила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
«Ми стоїмо на порозі реформи оплати праці педагогічних працівників. Вже є постанова Кабінету міністрів, але вона повинна йти в пакеті з бюджетним законодавством на 2020 рік. Це можна зробити тільки при прийнятті бюджету. Суть реформи полягає в тому, що, по-перше, підвищуємо зарплату, але і вирівнюємо величезний дисбаланс, який є в зарплаті вчителя. ... Для цього потрібно буде вкласти в наступному бюджеті 25 млрд грн», - зазначила міністр.
До слова, 25 млрд грн – це 10% від усього освітнього бюджету на поточний рік.
«Це багато, тому що весь консолідований бюджет в країні, починаючи з дошкільної освіти, - 230 млрд грн», - наголосила вона.
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