У Росію завезли першу групу українців для отримання російського паспорта

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 12:32

Перші 34 «щасливці» з «ДНР» попрямували у Росію отримувати російський паспор за спрощеною процедурою.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, у Росію відправилась перша група жителів «ДНР», які бажають отримати російський паспорт. Мова йде про 34 людей. Відповідну інформацію надав начальник міграційної служби «ДНР» Володимир Краснощока.

«Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації згідно з тими списками, які нам надають», - розповів він.

За попередніми даними, людей у Росію повезли спецавтобусом.

«Автобус з людьми вже перетнув кордон», - наголосив Краснощока.

Нагадаємо, раніше жителі «ЛДНР» заявили, що попри дозвіл Володимира Путіна видавати російські паспорти за спрощеною процедурою, вони не мають достатньо коштів, щоб оплатити всі збори. Крім того, паспорт громадянина РФ не дає право на отримання російської пенсії.