Зеленський є шансом на мир на Донбасі - Болтон

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 11:57

Джон Болтон заявив, що при президентстві Володимира Зеленського ситуація на Донбасі може покращитись і навіть більше. Можуть покращитись відносини між Росією та США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон зробив важливу заяву. Він назвав українського лідера Володимира Зеленського - шансом на мир на Донбасі.

За його словами, за головування Зеленського можуть покращитись російсько-американські відносини. При цьому він наголосив, що Росія повинна зробити свій вклад у такий хід подій.

«Вкрай важливо, щоб Росія внесла свій вклад і прийняла серйозну участь», - йшлось у заяві Болдона.

Як повідомлялось раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що українсько-російські відносини при Зеленському можуть покращитись. При цьому Путін наголосив, що український президент лише починає працювати і для серйозних діалогів необхідно трохи часу.