Зеленський є шансом на мир на Донбасі - Болтон

Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна 10:48
6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО) 14:00
Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям 13:37
Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського 13:02
У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий» 12:31
Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт 10:23
Розі Хантінгтон-Уайтлі показала тіло у білосніжному купальнику 09:49
Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО) 14:00
Тимошенко завела собаку 12:37
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Джон Болтон заявив, що при президентстві Володимира Зеленського ситуація на Донбасі може покращитись і навіть більше. Можуть покращитись відносини між Росією та США.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон зробив важливу заяву. Він назвав українського лідера Володимира Зеленського - шансом на мир на Донбасі.
За його словами, за головування Зеленського можуть покращитись російсько-американські відносини. При цьому він наголосив, що Росія повинна зробити свій вклад у такий хід подій.
«Вкрай важливо, щоб Росія внесла свій вклад і прийняла серйозну участь», - йшлось у заяві Болдона.
Як повідомлялось раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що українсько-російські відносини при Зеленському можуть покращитись. При цьому Путін наголосив, що український президент лише починає працювати і для серйозних діалогів необхідно трохи часу.
10:48: Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна
09:43: Порошенко взяв у команду лайливу п'яничку (ВІДЕО) 16+
14:00: 6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО)
13:37: Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям
13:02: Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.