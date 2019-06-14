Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського
  • Литва підтримала Україну боєприпасами
  • Зеленському не треба ні з ким об'єднуватися для створення коаліції – Онищенко

Усик отримав російську премію «Легенда боксу»

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 11:19
Версія для друку
Усик отримав російську премію «Легенда боксу»

Олександр Усик, який переходить у суперважку вагу, встиг отримати ще одну премію як кращий боксер року.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що гордість України Олександр Усик був удостоєний російської премії «Легенда боксу». Так, українця визнали кращим боксером 2018 року.

Нагадаємо, минулий рік був продуктивним на нагороди для Усика. Він переміг перший сезон Всесвітньої боксерський суперсерії (WBSS) та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Легендарний боксер захистив титули в бою з британцем Тоні Беллью. Після цього гордість України вирішила перейти в суперважку вагу.

Як повідомлялось раніше,  Усик розпрощався з поясом ВБО, оскільки переходить в розряд важкоатлетів. Наразі він класифікований як «чемпіон відпустці».

Читайте також:

  • Усик втратив ще один пояс
  • Усик показав свою рушницю
  • ЗМІ назвали дату дебюту Усика у суперважкій вазі

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції