Усик отримав російську премію «Легенда боксу»

Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна 10:48
6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО) 14:00
Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям 13:37
Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського 13:02
У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий» 12:31
Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт 10:23
Розі Хантінгтон-Уайтлі показала тіло у білосніжному купальнику 09:49
Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО) 14:00
Тимошенко завела собаку 12:37
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Олександр Усик, який переходить у суперважку вагу, встиг отримати ще одну премію як кращий боксер року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що гордість України Олександр Усик був удостоєний російської премії «Легенда боксу». Так, українця визнали кращим боксером 2018 року.
Нагадаємо, минулий рік був продуктивним на нагороди для Усика. Він переміг перший сезон Всесвітньої боксерський суперсерії (WBSS) та став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Легендарний боксер захистив титули в бою з британцем Тоні Беллью. Після цього гордість України вирішила перейти в суперважку вагу.
Як повідомлялось раніше, Усик розпрощався з поясом ВБО, оскільки переходить в розряд важкоатлетів. Наразі він класифікований як «чемпіон відпустці».
10:48: Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна
09:43: Порошенко взяв у команду лайливу п'яничку (ВІДЕО) 16+
14:00: 6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО)
13:37: Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям
13:02: Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.