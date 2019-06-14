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Чергове самогубство в Україні. 17-річний сумчанин не склав ЗНО та стрибнув з вікна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що у Сумах школяр вчинив самогубство. Хлопець вистрибнув з вікна квартири, що на вулиці Героїв Крут, 42/1. Відповідну інформацію надав співробітник Національної поліції в області Володимир Крупецький.
За попередніми даними, тіло 17-річного школяра знайшли 13 червня близько 10:00. Він вистрибнув з 5 поверху. Вижити від отриманих травм йому не вдалось.
За словами правоохоронців, хлопець пішов на такий крок через погані результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). До слова, за попередінми даними, в Україні ЗНО з української мови та літератури склали 84% абітурієнтів, з фізики - 85%, з математики - 81,83%.
10:48: Погані результати ЗНО: У Сумах школяр вистрибнув з вікна
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