Марая Кері станцювала новому бойфренду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 10:17

49-річна співачка Марая Кері показала, що після розлучення з мільярдером Джеймсом Пакером вона дуже добре себе почуває. Зірка ледь не роздяглась під час танцю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, у Мережу просочилось ексклюзивне відео, на якому американська співачка Марая Кері виконує запальний танець. Так, 49-річна зірка станцювала 36-річному бойфренду Брайану Танака.

Знаменитість не соромилась демонструвати свої принади, тримаючи келих спиртного напою у руках. Відверті танці зняли очевидці ще у 2016 році, однак доступним воно стало лише зараз.

«Доказів того, що Марая не сумує після розлучення стає все більше», - відзначили у Мережі.

«Такі гарячі танці, дивно, що вона все ще одягнена», - додали у коментарях.

До слова, не так давно Марая Кері розлучилась з мільярдером Джеймсом Пакером.



