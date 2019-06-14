Марая Кері станцювала новому бойфренду (ВІДЕО)

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49-річна співачка Марая Кері показала, що після розлучення з мільярдером Джеймсом Пакером вона дуже добре себе почуває. Зірка ледь не роздяглась під час танцю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 червня, у Мережу просочилось ексклюзивне відео, на якому американська співачка Марая Кері виконує запальний танець. Так, 49-річна зірка станцювала 36-річному бойфренду Брайану Танака.
Знаменитість не соромилась демонструвати свої принади, тримаючи келих спиртного напою у руках. Відверті танці зняли очевидці ще у 2016 році, однак доступним воно стало лише зараз.
«Доказів того, що Марая не сумує після розлучення стає все більше», - відзначили у Мережі.
«Такі гарячі танці, дивно, що вона все ще одягнена», - додали у коментарях.
До слова, не так давно Марая Кері розлучилась з мільярдером Джеймсом Пакером.
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