Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського
  • Литва підтримала Україну боєприпасами
  • Зеленському не треба ні з ким об'єднуватися для створення коаліції – Онищенко

Марая Кері станцювала новому бойфренду (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 10:17
Версія для друку
Марая Кері станцювала новому бойфренду (ВІДЕО)

49-річна співачка Марая Кері показала, що після розлучення з мільярдером Джеймсом Пакером вона дуже добре себе почуває. Зірка ледь не роздяглась під час танцю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, у Мережу просочилось ексклюзивне відео, на якому американська співачка Марая Кері виконує запальний танець. Так, 49-річна зірка станцювала 36-річному бойфренду Брайану Танака.

Знаменитість не соромилась демонструвати свої принади, тримаючи келих спиртного напою у руках. Відверті танці зняли очевидці ще у 2016 році, однак доступним воно стало лише зараз.

«Доказів того, що Марая не сумує після розлучення стає все більше», - відзначили у Мережі.

«Такі гарячі танці, дивно, що вона все ще одягнена», - додали у коментарях.

До слова, не так давно Марая Кері розлучилась з мільярдером Джеймсом Пакером.


 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції