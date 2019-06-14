Порошенко взяв у команду лайливу п'яничку (ВІДЕО) 16+

Аня Мартинюк 14 червня 2019, 09:43

Олександр Дубінський назвав список партії Петра Порошенка борделем, обличчям якого є скандалістка Наталія Баласинович.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 червня, журналіст Олександр Дубінський прокоментував поведінку одного з членів партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Мова йде про голову Васильківсьої районної ради Наталію Баласинович, яка вкотре опинилась у центрі уваги.

«Хочу познайомити вас з еталонним кандидатом від партії «Європейська солідарність», 30 номер в списку і глава київської обласної організації партії Порошенко - Наталя Баласинович. Комсомолка, спортсменка і просто красуня. Не дарма на неї спирається на виборах в 94 окрузі Ігор Кононенко», - зазначив Дубінський.

За його словами, кандидати у списку партії – бордель, який вистроїли для показу.

«Ось ця бичка, Наталія Баласинович, парелельно є виконувачкою обов’язків голови партії «Європейська солідарність» у Київській області...Це обличчя Порошенка. Ось так Порошенко насправді відноситься до своїх виборців», - заявив він.

Нагадаємо, Наталія Баласинович була помічена п’яна за кермом. Відео інциденту активно поширюється та обговорюється у Мережі.

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