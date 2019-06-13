6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 14:00

Британські вчені зазначили, що люди з шістьма і більше пальців на одній кінцівці мають переваги. Стало відомо, які.

Новину передає «Преса України».

Британські вчені дійшли до висновку, що люди, які народжуються з додатковими пальцями, зовсім не в програші. Як відомо, така мутація називається полідактилією. Одна дитина з п'ятиста народжується з нею. Зазвичай лишні пальці ампутуються майже одразу після народження. Однак вчені вважають, що варто їх залишати.

Як зазначив біоінженер Етьєн Бурдет з Імперського коледжу в Лондоні, додаткові пальці рук і ніг традиційно розглядаються як дефект народження, тому ніхто не думав вивчати, наскільки корисним вони можуть бути.

За його словами, у деяких випадках люди швидше набирають текст на телефоні, можуть краще грати в складні відеоігри і навіть зав'язувати шнурки всього однією рукою.

«Кожен додатковий палець має власну структуру кісток, сухожилля і мускулатуру, всі вони включені до всієї структури руки, тому лікарі не просто повинні видалити сторонню частину, але реструктурувати все це», - розповів вчений.