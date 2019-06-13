6 пальців на руці дають переваги людям – вчені (ВІДЕО)

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Британські вчені зазначили, що люди з шістьма і більше пальців на одній кінцівці мають переваги. Стало відомо, які.
Новину передає «Преса України».
Британські вчені дійшли до висновку, що люди, які народжуються з додатковими пальцями, зовсім не в програші. Як відомо, така мутація називається полідактилією. Одна дитина з п'ятиста народжується з нею. Зазвичай лишні пальці ампутуються майже одразу після народження. Однак вчені вважають, що варто їх залишати.
Як зазначив біоінженер Етьєн Бурдет з Імперського коледжу в Лондоні, додаткові пальці рук і ніг традиційно розглядаються як дефект народження, тому ніхто не думав вивчати, наскільки корисним вони можуть бути.
За його словами, у деяких випадках люди швидше набирають текст на телефоні, можуть краще грати в складні відеоігри і навіть зав'язувати шнурки всього однією рукою.
«Кожен додатковий палець має власну структуру кісток, сухожилля і мускулатуру, всі вони включені до всієї структури руки, тому лікарі не просто повинні видалити сторонню частину, але реструктурувати все це», - розповів вчений.
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