Аксьонов запланував створити у Криму центр надання допомоги українцям

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 13:37

Сергій Аксьонов виявив бажання підтримати українців у Криму. За його словами, варто створити правозахисний центр та україномовний портал «Переяславська рада 2.0».

Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».

Сьогодні, 13 червня, стало відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав добро на створення правозахисного центру для допомоги українцям, які «постраждали від київського режиму». Відповідна заява прозвучала в ході робочої зустрічі з головами національних громад регіону.

Аксьонов додав, що наразі міжнаціональні відносини в Криму вийшли на кращий рівень. За його словами, також варто реалізувати проект україномовного порталу «Переяславська рада 2.0».

«Вважаю, даний проект потрібний. Українці, які проживають в Криму, в Росії і Україні можуть отримувати правдиву інформацію рідною мовою», - прокоментував він.