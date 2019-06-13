Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського

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Володимир Путін зробив оптимістичну заяву. За його словами, Росія та Україна можуть відновити відносини.
Новину повідомляють російські ЗМІ, передає «Преса України».
Сьогодні, 13 червня, видання «Риа Новости» повідомило, що лідер Кремля Володимир Путін покладає великі надії на нову українську владу. За його словами, нова влада може діяти в напрямку відновлення відносин з Росією і навіть більше – зможе вирішити внутрішні проблеми, не прикриваючись «русофобськими вигадками й ідеями».
Відповідна заява прозвучала під час останнього інтерв'ю. За словами Путіна, український народ довіряє Володимиру Зеленському, тому Росія може покращити відносини з сусідньою країною.
«Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним (Зеленським – ред.) стоять, буде потрібно немало часу», - додав він.
Підсумовуючи Путін зазначив, що наразі важливі питання поставлені на паузу, оскільки Зеленський лише починає працювати.
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