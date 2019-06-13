У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий»

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 12:31

Олександр Онищенко заявив, що американські ЗМІ згадують про українських авторів. За його словами, книга про корупційну діяльність Петра Порошенка була згадана виданням The Washington Times.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 червня, біглий український депутат Олександр Онищенко повідомив, що його книга «Петро П’ятий. Правдива історія про українського диктатора» з’явилась на сторінках американського видання The Washington Times. Про це політик написав у соцмережі.

«Тези: Також повертається Олександр Онищенко, нинішній і, сподіваюся, майбутній депутат українського парламенту, викривач і автор книги «Петро П'ятий», яка є особистим звітом про корупційні оборудки у адміністрації Порошенко. Відомий в Україні бізнесмен Олександр Онищенко був змушений покинути Україну після того, як звинуватив президента Петра Порошенка у всепроникній корупції і залишив свій слід як переконаний прихильник опозиції», - зазначив Онищенко.

Автор статті у The Washington Times також зазначив, що Олександр Онищенко отримав звинувачення в свою сторону та ордена на арешт через розкриття аудіозаписів, які викривають корупцію Порошенка і Ко.

«Агенти НАБУ зажадали хабар у вигляді частки в його компанії вартістю $150 млн в обмін на зняття звинувачень. Недавній коментар пана Онищенко «ми не можемо зазнати невдачі в цей раз» є цільовим. Можливо, це останній шанс України зробити все правильно», - додав тезу Онищенко.

Нагадаємо, раніше Олександр Онищенко заявляв, що його книга про Петра Порошенка значно знизила рейтинг уже експрезидента.