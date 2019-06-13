Омелян не боротиметься за крісло у Раді

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 12:02

Володимир Омелян попередив, що за ситуацією в Україні на час правління Зеленського спостерігатиме з боку. Так, в парламентських виборах він не братиме участь.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 червня, стало відомо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян не збирається пробиватись у Раду. Відповідна заява прозвучала в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участь у парламентській кампанії», - заявив він.

Відповідаючи на питання, яка причина такого рішення, Омелян зазначив, що нинішня політична ситуація в Україні нагадує йому «політичну вакханалію».

«Тут якась дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це з боку. Якщо буду корисний Україні, то я завжди готовий принести цю користь на тому напрямку, де буде можливість цим займатися», - додав він.

Нагадаємо, раніше Омеляна звинуватили у внесенні недостовірної інформації у декларацію. В результаті його справою зайнялись Солом'янський районний суд Києва та прокурори САП.