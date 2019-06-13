Омелян не боротиметься за крісло у Раді

Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського 13:02
У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий» 12:31
Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт 10:23
Розі Хантінгтон-Уайтлі показала тіло у білосніжному купальнику 09:49
Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО) 14:00
Тимошенко завела собаку 12:37
Бужанський висміяв Луценка за небажання звільнити крісло генпрокурора 10:09
В SkyUp Airlines відреагували на призупинення судом ліцензії 09:37
Продлите жизнь своему пылесосу с помощью нового фильтра 08:19
Правильный детский велосипед не может быть "на вырост" 07:31
Как купить холодильник и заставить его работать эффективно 06:46
Зеленський скасував указ Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя 14:06
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Володимир Омелян попередив, що за ситуацією в Україні на час правління Зеленського спостерігатиме з боку. Так, в парламентських виборах він не братиме участь.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 червня, стало відомо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян не збирається пробиватись у Раду. Відповідна заява прозвучала в ефірі одного з українських телеканалів.
«Я свідомо прийняв для себе рішення не брати участь у парламентській кампанії», - заявив він.
Відповідаючи на питання, яка причина такого рішення, Омелян зазначив, що нинішня політична ситуація в Україні нагадує йому «політичну вакханалію».
«Тут якась дивна політична вакханалія відбувається, що я, мабуть, краще почекаю і подивлюся на це з боку. Якщо буду корисний Україні, то я завжди готовий принести цю користь на тому напрямку, де буде можливість цим займатися», - додав він.
Нагадаємо, раніше Омеляна звинуватили у внесенні недостовірної інформації у декларацію. В результаті його справою зайнялись Солом'янський районний суд Києва та прокурори САП.
13:02: Путін сподівається відновити відносини з Україною за головування Зеленського
12:31: У The Washington Times згадали про книгу Онищенка «Петро П’ятий»
11:20: Продюсер «Чорнобиля» розповів про продовження серіалу
10:23: Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт
09:49: Розі Хантінгтон-Уайтлі показала тіло у білосніжному купальнику
14:00: Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.