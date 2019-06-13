Продюсер «Чорнобиля» розповів про продовження серіалу

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 11:20

Крейг Мезін відповів на заклики фанів серіалу «Чорнобиль» продовжити історію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 червня, стало відомо, чи буде популярний серіал «Чорнобиль» мати продовження. Продюсер серіалу Крейг Мезін зазначив, що чутки про те, що картина продовжиться є всього лиш чутками.

Тим не менше, фанати стрічки продовжують закликати творців серіалу подарувати їм продовження історії. Зокрема, показати, як виглядає Чорнобильська зона через 30 років після трагедії.

Як відомо, серіал «Чорнобиль» здобув велику популярність всього 5 серіями. Так, за рейтингами «Чорнобиль» обскакав багатосезонний серіал «Гра престолів». Він здобув популярність менше, ніж за два місяці.