У Києві студент медінституту вкоротив собі віку

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У столиці України сталась трагедія. Тут 19-річний студент покінчив з собою. Правоохоронці озвучили ймовірну причину такого кроку хлопця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 червня, стало відомо про трагедію у Києві. В Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського 19-річний студент вистрибнув з вікна 6 поверху. За словами правоохоронців, він навчався в Національному медуніверситеті імені Богомольця.
Попередня версія причини самогубства – погана оцінка, яку він отримав в університеті. Встановлено, що студент повернувся з пар та мовчки вистрибнув з вікна.
Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопця. Всі деталі події встановлюються.
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