У Києві студент медінституту вкоротив собі віку

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 10:51

У столиці України сталась трагедія. Тут 19-річний студент покінчив з собою. Правоохоронці озвучили ймовірну причину такого кроку хлопця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 червня, стало відомо про трагедію у Києві. В Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського 19-річний студент вистрибнув з вікна 6 поверху. За словами правоохоронців, він навчався в Національному медуніверситеті імені Богомольця.

Попередня версія причини самогубства – погана оцінка, яку він отримав в університеті. Встановлено, що студент повернувся з пар та мовчки вистрибнув з вікна.

Медики, які прибули на місце трагедії, констатували смерть хлопця. Всі деталі події встановлюються.