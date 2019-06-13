Молочка в Україні стала доступнішою, але не для всіх – експерт

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 10:23

Олексій Дорошенко заявив, що з ростом пенсій пенсіонери можуть дозволити собі купувати більше масла та інших молочних продуктів. Тим часом працююче населення, навпаки, може придбати менше молочних продуктів.

Новину передає «Преса України».

Директор Асоціації торгових мереж України Олексій Дорошенко заявив, що з початку 2019 року молочні продукти стали більш доступними. А саме для пенсіонерів. Для усіх інших, на жаль, ці продукти стали дорожчими.

«Ми взяли середню заробітну плату по країні за грудень 2018 року – 10573 грн і за березень 2019 року – 10237 грн. А також використали ціни на січень і квітень 2019 років, згідно даних нашого власного моніторингу цін. Крім того, для порівняння, ми беремо середній показник пенсії за віком станом на 1 січня 2019 року – 2648 грн, а також на 1 квітня 2019 року – 2943 грн», - зазначив він.

Так, купівельна спроможність пенсіонера зросла, оскільки зросла пенсія. А саме на 11%. Тим часом середньостатистична зарплата за березень, порівняно з груднем, впала на 3%.

За словами Дорошенка, на початку року за середню зарплату можна було придбати 275 пачок вершкового масла вагою 200 г, а на кінець квітня – 255 пачок. Тим часом пенсіонер міг придбати 69 пачок масла, а в квітні – 73 пачок.

Схожа ситуація й з сметаною, молоком, кисломолочним сиром.

«За середню зарплату ми можемо придбати з початку року на 6% менше молочних продуктів. А ось за середній розмір пенсії за віком, навпаки, на 8% більше», - підсумував Дорошенко.