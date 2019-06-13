Розі Хантінгтон-Уайтлі показала тіло у білосніжному купальнику

Аня Мартинюк 13 червня 2019, 09:49

Дружина голлівудського актора Джейсона Стейтема Розі Хантінгтон-Уайтлі була помічена у розкішному купальнику білого кольору. Тим не менше, він не зовсім ідеально підкреслив її талію.

Новину повідомляють іноземні ЗМІ, передає «Преса України».

32-річна британська супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі та її зірковий чоловік 51-річний Джейсон Стейтем були помічені на відпочинку на італійському острові Капрі. Пара взяла з собою сина Джека Оскара.

Так, модель обрала для відпочинку купальник білого кольору та такого ж кольору кімоно. Тим не менше прихильники знаменитості відзначили, що папараці захопили дещо невдалі знімки зірки подіуму. На них видно, що у моделі дещо широка талія.

«Смію припустити, що вона обрала невдалий купальник, який візуально робить її талію ширшою», - відзначили фани зірки.

«Вони цілком ідеальна сімейна одиниця. І купальник у Розі неймовірний. Вона справжня жінка. Важко повірити, що вона не так давно народила дитину», - також зазначили прихильники знаменитості.