Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 червня 2019, 14:00

Володимир Гройсман знову розповів про дороги в Україні. На цей раз він визнав, що не все ще зроблено.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, прем’єр-міністр України під час засідання Уряду розповів про якість українських доріг. Голова Уряду визнав, що не всі ділянки можуть порадувати водіїв.

«Я – абсолютний реаліст і розумію, що не всі українські дороги в хорошому стані. Багато шляхів потребують капітального ремонту. Ми створили чіткий план на 5 років, у 2017-2018 роках почали реалізовувати. До 2021 року з’єднаємо всі обласні центри якісними дорогами», - заявив він.

За словами Гройсмана, під його керівництвом побудована дорога Львів - Тернопіль, Тернопіль – Хмельницький, Одеса – Рені, Харків – Охтирка.

Прем’єр-міністр України також зауважив, що до того, як він сів у прем’єрське крісло дороги практично не ремонтували та не будували.