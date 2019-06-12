Я - реаліст, не всі українські дороги в хорошому стані - Гройсман (ВІДЕО)

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Володимир Гройсман знову розповів про дороги в Україні. На цей раз він визнав, що не все ще зроблено.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, прем’єр-міністр України під час засідання Уряду розповів про якість українських доріг. Голова Уряду визнав, що не всі ділянки можуть порадувати водіїв.
«Я – абсолютний реаліст і розумію, що не всі українські дороги в хорошому стані. Багато шляхів потребують капітального ремонту. Ми створили чіткий план на 5 років, у 2017-2018 роках почали реалізовувати. До 2021 року з’єднаємо всі обласні центри якісними дорогами», - заявив він.
За словами Гройсмана, під його керівництвом побудована дорога Львів - Тернопіль, Тернопіль – Хмельницький, Одеса – Рені, Харків – Охтирка.
Прем’єр-міністр України також зауважив, що до того, як він сів у прем’єрське крісло дороги практично не ремонтували та не будували.
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