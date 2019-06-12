Аксьонов назвав окупацію Криму символом РФ

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Сергій Аксьонов вихвалив Володимира Путіна та заявив, що «возз’єднання» Криму і РФ – є символом російської держави.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов зробив чергову заяву у стилі роспропаганди. За його словами, возз'єднання Криму з Росією – є одним з головних символів країни. Така заява прозвучала з нагоди святкування Дня Росії.
«Це свято символізує спадкоємність тисячолітньої історії нашої Батьківщини і новий етап у розвитку країни, зміни, без яких неможливий рух вперед, і велику традицію як фундамент державного будівництва. За 29 років, що минули після прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації, наша країна подолала величезний шлях від ослаблення державності і руйнування підвалин до відродження, одним з головних символів якого стало возз'єднання Криму з Росією», - заявив прихильник Путіна.
Аксьонов додав, що Росія – це «історичний, духовний і культурний центр великої цивілізації, російського світу». Не забув Аксьонов також похвалити президента РФ Володимира Путіна.
«Сучасний етап історії Росії, її повернення на шлях великої держави нерозривно пов'язані з ім'ям нашого президента Володимира Володимировича Путіна. Президент тримає під особистим контролем всі ключові питання, пов'язані з розвитком Криму, з поліпшенням життя людей», - підсумував він.
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