Литва підтримала Україну боєприпасами

Аня Мартинюк 12 червня 2019, 13:08

Литва вкотре підтримала Україну на тлі війни на Донбасі. Союзник передав майже мільйон боєприпасів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Литва стала ініціатором виділення Україні боєприпасів на 255,5 тисяч євро. Українська сторона за них не платитиме.

За попередніми даними, Україна отримала майже мільйон боєприпасів для автоматів і кулеметів радянського виробництва. Відповідну інформацію надаkи у міноборони Литви.

Також зазначається, що боєприпаси повністю нові і латвійською армією вони не використовувались. Подію прокоментував литовський міністр охорони Раймундас Каробліс.

«Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України, зміцнення її обороноздатності і забезпечення її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності», - заявив він.

Варто зазначити, що це не вперше Литва підтримує Україну. Так, литовська сторона надає українській матеріальну підтримку та підтримку у вигляді зброї.