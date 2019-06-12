Тимошенко завела собаку

Аня Мартинюк 12 червня 2019, 12:37

Юлія Тимошенко розповіла, що у її родині з’явився чотириногий друг Карл Магнус. Вона також попросила небайдужих придумати йому коротку кличку.

Новину передає «Преса України».

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поділилась зі своїми шанувальниками радісною звісткою. За її словами, у день народження її чоловіка Олександра Тимошенка у сім’ї з’явився ще один член.

Мова йде про лабрадора на кличку Карл Магнус. Про домашнього улюбленця політик розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

«Сьогодні, у день народження мого чоловіка, наша і без того велика родина стала ще більшою. Знайомтеся – це наш маленький лабрадорчик! За родоводом його звуть Карл Магнус. А як ми будемо називати його вдома, ще вирішуємо. Буду вдячна за поради», - зазначила вона.

Інтернет-спільнота одразу ж почала озвучувати свої варіанти скороченої клички для пса. Серед них – Платон, Тимоша, Лабі, Тімі, Луї.

«Нехай цей песик буде талісманом Вашої родини і завжди дарує Вам позитивні емоції!» - також зазначили у коментарях.

До слова, день народження у бізнесмена Олександра Тимошенка було вчора, 11 червня. Чоловік Юлії Тимошенко відсвяткував 59-річчя.