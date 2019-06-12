В Україну йдуть грози – синоптик

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Наталія Діденко розповіла про синоптичні зміни в Україні. За її прогнозом спеку розбавлять грозові дощі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 червня, синоптик Наталія Діденко розповіла, яку погоду можна очікувати в Україні у найближчі дні. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що ранок у Парижі розпочався з температури повітря +12, тим часом у Мадриді +16, а в Алжирі +22. У столиці України найспекотніше, +30 градусів.
«Звичайно, заради справедливості треба сказати, що в Єгипті, ОАЕ, Саудівській Аравії +40 і вище. Ми, як завжди - золота середина. В усій Україні наша спека триватиме й завтра, протягом дня максимальна температура повітря досягне +30+35 градусів. Найближчої ночі передбачається +18+23 градуси», - розповіла вона.
Завтра, 13 червня, Північ, Захід, Центр та Харківщину чекають грози. Така ж ситуація й в анексованому Криму.
«Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі. У Києві четвер буде переважно сухим та спекотним, +31+33 градуси. Якщо якась крапля впаде на розпечений асфальт та гарячі наші маківки - ми не проти)», - наголосила вона.
Підсумовуючи синоптик зазначила, що найближчі дні спека втримається. З понеділка, 17 червня, спека послабне, однак виключенням стануть Південь та Схід.
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