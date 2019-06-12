Партія Вакарчука викинула двох кандидатів в депутати

Аня Мартинюк 12 червня 2019, 11:19

Двоє кандидатів у депутати ВРУ, які були у списку партії «Голос», не зможуть продовжити боротьбу за злачне місце при владі. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що з партії Святослава Вакарчука виключили двох претендентів в народні обранці в одномандатних виборчих округах. Мова йде про Тараса Шкітера, кандидата у Волинській області, який висувався по округу №22, та Євгена Кугука, який висувався по округу №217 в Києві.

За попередніми даними, обидва кандидати невідповідають критеріям політсили лідера гурту «Океану Ельзи».

Так, було встановлено, що Шкітер був пов'язаний з діяльністю партії кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука «Український вибір». Тим часом Кугук балотувався за списками Опблоку на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

«Ці факти суперечать принципам, якими політсила керується при виборі всіх кандидатів», - зазначили представники «Голосу».

Як повідомлялось раніше, шоумен Сергій Притула буде пробиватися у депутати від партії «Голос».