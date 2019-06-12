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Співачка Ріана вкотре здивувала прихильників вбранням, яке ледь прикриває її соромні місця. Зірка позувала для журналу Interview.
Новину передає «Преса України».
Співачка Ріана взяла участь у новій фотосесії для видання Interview. Зірка позувала у напівпрозорому леопардовому костюмі, прикрившись хутряною накидкою.
31-річна співачка, підприємець і модельєр не соромиться демонструвати свої неймовірні вигини. Доповнили образ спокусниці яскравий мейкап та зачіска з ефектом вологого волосся.
За словами модних експертів, Ріана обрала комбінезон від LaQuan Smith.
«У Ріани вийшов дикий лук. Комбінезон, який облягає її тіло та показує пишні груди, наче її друга шкіра. Неймовірно», - прокоментували образ співачки прихильники.
10:43: Ріана показала неймовірне тіло в леопардовому костюмі
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