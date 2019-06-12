Бужанський висміяв Луценка за небажання звільнити крісло генпрокурора

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Макс Бужнаський вкотре звернув увагу на те, як генпрокурор без юридичної освіти Юрій Луценко намагається залишитися у своєму прибутковому кріслі. Так, він порівняв його з воротерем, якого післі 23 червоних карток не зігнати з поля.
Новину передає «Преса України».
Кандидат у депутати, письменник Макс Бужанський в черговий раз висміяв Юрія Луценка за його бажання втриматись на посту генпрокурора України. На своїй сторінці у соцмережі Бужанський зазначив, що Луценка можна рекомендувати на посаду воротаря національної збірної з футболу.
«Уявіть собі, вся команда видалена з поля, гра, не дай Бог, з тріском програна, суддя виніс особисто йому 23 червоних картки, ордер на обшук і 0,7 портвейну. Так ні ж. Гримить грім, блискавка, скачуть навпростець вершники Апокаліпсису, по барабану. Юрій Віталійович тримає ворота. Головне повісити на них табличку Генеральна Прокуратура, і справа в капелюсі. Буде стояти, поки Світ не завалиться. А може і довше», - зазначив письменник.
Нагадаємо, вчора, 11 червня, президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під поданням на звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора. Як відомо, новоспечений український лідер закликав глав СБУ, ГПУ, міністра оборони звільнити посади ще під час інавгурації. Тоді Луценко заявив, що не піде у відставку. Згодом він додав, що піде у відставку після проведення дострокових парламентських виборів.
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