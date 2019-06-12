В SkyUp Airlines відреагували на призупинення судом ліцензії

Аня Мартинюк 12 червня 2019, 09:37

Лоукост авіаперевізник SkyUp Airlines може перестати надавати свої послуги. Причина – призупинення дії ліцензії. В компанії дали свій коментар з цього приводу.

Новину передає «Преса України».

Після того, як 25 травня Баришівський суд Київської області дав добро на призупинення дії ліцензії бюджетного українського авіаперевізника SkyUp Airlines, сьогодні, 12 червня, представники авіакомпанії відреагували на такий хід подій.

«4 червня 2019 роки ми дізналися про Визначення Баришівського суду Київської області, яким вищезгаданий суд призупиняє дію ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines. Вважаємо, що дане Визначення не може бути юридичним документом в розумінні правової демократичної європейської держави», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, причина, через яку український лоукост може остаточно втратити ліцензію – системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Як відомо, авіаперевізник має на своєму рахунку багато негативних вдгуків. В SkyUp Airlines додали, що негативні відгуки про компанію в Інтернеті не можуть бути підставою для анулювання ліцензії.

Наразі очікується коментар від Генпрокуратури. Після цього стане відомо, чи функціонуватиме SkyUp Airlines й надалі.