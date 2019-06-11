Зеленський скасував указ Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя

Аня Мартинюк 11 червня 2019, 14:06

Намагання Петра Порошенка поставити свої людей на важливі посади виявились марними. Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скасував укази 5-го українського лідера Петра Порошенка. Мова йде про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенко. Як відомо, Порошенко призначив на посади вигідних собі людей.

Нові укази про скасування з’явились на сайті президента. Так указами №358 і №359 скасувались укази експрезидента №217 і №218. Крім того, Зеленський поставив підпис під указом №357 про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів у члени Вищої ради правосуддя.

Як повідомлялось раніше, в останні дні президентсва Петро Порошенко поставив у Вищу раду правосуддя, яка регулює призначення суддів і впливає на судову систему, нового голову, Олександра Волкова з Київського апеляційного суду.

Ще раніше Порошенко також назначив свою людину в Національну раду з телебачення та радіомовлення – творця «порохоботів» Володимира Гроковенка.