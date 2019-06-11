Син Вікторії Бекхем відпочив у Малібу з коханою

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Бруклін Бекхем заради коханої пропустив сімейне хрещення. Натомість він відправився в Малібу зі своєю старшою подругою.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що 20-річний син Вікторії та Девіда Бекхем, Бруклін Бекхем, відпочив з коханою на пляжі у Малібу. Як відомо, новим захопленням Бекхема є модель Хана Крос. Остання, як відзначають ЗМІ, дуже схожа на матір Брукліна. Крім того, вона вже з'явилась у рекламній кампаній модельєра Вікторії Бекхем.
За даними ЗМІ, Бурклін та Хана відпочивали, поки вся його сім'я відправилась на хрестини. Знімки з відпочинку оприлюднила 22-річна Хана. З фото можно побачити, що закоханим добре разом.
До слова, раніше Девід Бекхем закликав Брукліна не так багато часу проводити з Ханою, зважаючи на останній інцидент на Канському фестивалі. Так, пара посварилась та навіть побилась в одному з готелів. В результаті працівники закладу були змушені їх розбороняти. За попередніми даними, сварка виникла після розпиття алкогольних напоїв. ЗМІ також зазначили, що Хана дуже ревнива.
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