Три українські туроператори залишились без ліцензії

Аня Мартинюк 11 червня 2019, 12:48

Мінекономрозвитку і торгівлі України анулювало ліцензії трьох туроператорів. Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 червня, стало відомо, що Мінекономрозвитку і торгівлі України цьогоріч анулювало 3 ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності. Як зазначається у прес-службі міністерства, ліцензії були анульовані за підсумками планових та позапланових перевірок.

Так, без ліцензії залишилась компанія ТОВ «Лаки Тур», яка не надала своїм клієнтам вчасно проїзні документи. А це є серйозним порушенням. ТОВ «Мережа агентств» Гарячі тури» і ПП «Діоніс-Прага-Україна» втратили ліцензії у зв'язку з відсутністю за місцем роботи туроператора.

У Мінекономрозвитку наголосили, що позапланові перевірки проводились на підставі звернень фізичних та юросіб за погодженням Державної регуляторної служби України.

До слова, 22 травня міністерство стало ініціатором посилення ліцензійних умов для туроператорів. Останні тепер несуть фінансову відповідальність перед своїми клієнтами. Вони також зобов'язані завчасно повідомляти мандрівникам про будь-які зміни щодо подорожі.